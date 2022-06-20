法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在周日的選舉當中失去了對國會的控制權。而如果馬克宏無法拉攏其它政黨和聯盟，法國政治可能陷入癱瘓。

最新的投票結果顯示，馬克宏的中間執政聯盟在國會遠遠達不到議會所需的絕對多數。執政聯盟主要政治訴求為提高退休年齡，並進一步深化與歐盟的一體化整合。

左派聯盟成為國會最大的反對派團體，極右翼也獲得創紀錄勝利。

法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)稱選舉結果為「民主的震驚」，並認為如果其它團體如果不能加入執政聯盟，「將阻礙我們改革和保護法國的能力」。

法國總統上一次在國會選舉中沒有獲得絕對多數，是在1988年，當時法國政治進入所謂的左右共治時期。

法國總理Elisabeth Borne說，選舉結果對法國構成風險，而馬克宏陣營從周一開始將盡快尋求與其它政黨的結盟。

據了解，如果立法部門出現僵局，馬克宏也可能宣布提前選舉。

根據最新選舉結果，執政聯盟在國會席次僅獲得245席，遠沒達到過半數所需的289席。執政聯盟在推動法案上勢必以其它團體合作，否則將遭到反制。

在今年稍早與馬克宏競爭總統大位的勒龐(Marine Le Pen)，其所屬政黨的席次大力躍進，約在90~95席，勒龐主要政治訴求為要求凍結基本商品的物價、降低退休年齡、限制繼承權，並禁止支付紅利的公司解雇員工。