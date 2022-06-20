炎炎夏日來襲！想要預防中暑，水喝不夠怎麼行！許多人常常以「渴不渴」當作喝水標準，但「不渴」不代表「喝得夠」，尤其家中長輩常因渴感下降而忘記喝水，記得提醒長輩主動喝水！而想喝足一日需求，其實一點也不難。

近期腎臟科醫師也強調，茶、湯、果汁、嗜好性飲料、咖啡、酒精等等液體，甚至連食物中的水分皆算喝水喔！所以飲料族、咖啡控別再說喝水很難了！

到底我們一天要喝多少才夠？就讓好食課俞君營養師用一張圖教你如何計算，看不同年齡層一日飲水需求量！一起喝好喝滿水噹噹～～

●各年齡層每日飲水需求量計算公式

．6個月-1歲（接觸副食品後）：最多不超過體重（公斤） x 30 c.c（以7公斤嬰兒為例：210 c.c）

．1歲以上 10公斤以下：體重（公斤）x 100 c.c （以9公斤幼兒為例：900 c.c）

．1歲以上 10公斤以上：（體重-10）x 50 + 1000 c.c（以16公斤幼兒為例：1300 c.c）

．7-12歲 20公斤以上：體重（公斤）x 50-60 c.c（以25公斤兒童為例：1375 c.c）

．13-18歲青春期與19歲以上成年人：體重（公斤）x 30-35 c.c（以50公斤女性為例：1500 c.c）

．65歲以上：體重（公斤）x 30-35 c.c（以50公斤女性為例：1500 c.c）

(圖/好食課提供)

要提醒的是，上方飲水量包含液體如茶、湯等攝取量，但不包含固體食物中的水分。更精準的飲水量需根據個人汗液流失量來計算！

此外，家中長輩常因渴感下降而忘記喝水，記得提醒長輩主動喝水，避免中暑。