高雄一名女子重複接到在楠梓區高楠公路與監理南路口的罰單，經查，該名謝姓警員可能因為過於疲累或疏忽，重複開單26次。警方對此疏忽相當重視，將對交通分隊分隊長與謝姓警員處分申誡。

民眾在臉書爆料公社二社發文，指5月28日交通違規案件，另再於6月3日被重新標上日期舉發，質疑警方是否缺業績？此案經楠梓分局調查，交通分隊坦承是警員疏失所致。

交通分隊表示，日後會對警員在做完一批交通違規照片後，立即刪除已經做過的照片，避免之後的警員再犯同樣錯誤。對於警員是否有過勞情形導致此烏龍，交通分隊否認過勞。

警方平日也會注意警員的出勤狀況，避免警員因為工作疲勞而產生執勤或處理文件時產生的疏失。交通分隊長吳僑昇也一再告誡警員，處理交通罰單時要小心，因為沒有任何一個民眾可以接受被開單兩次。

對於舉發重複情事，警方已於6月17日函文監理機關撤銷，另同時全面清查有無類似情形，並再加強員警教育訓練。