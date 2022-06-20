來自新加坡的雙胞胎女團「By2」，妹妹Yumi在2021年底捲入王力宏的婚變風波時重挫形象，即使發出長文揭露自己曾與男方交往的事實，卻遭到正宮打臉，還一度傳出吞藥送醫等負面新聞，但經過一段時間沉澱後，她似乎已走出陰霾並在日前宣布復工。而近日與姐姐Miko一同展開巡迴演唱會的她，在演唱會進行到一半時突然暴哭，令姊姊與台下粉絲心疼不已。

By2沉澱了半年多以後，終於在日前宣布於大陸展開巡迴演唱會，而近期也來到了廣州，在演唱會期間唱到歌曲《你還在聽嗎》時，因歌詞中提到「流言當道，言之鑿鑿，你相信我嗎？」令Yumi難掩心中壓抑許久的情緒，忍不住哽咽落淚，之後還數度轉身擦拭眼淚，令一旁的姐姐Miko相當心疼，不時伸手安撫妹妹的情緒並替她演唱，而台下粉絲則激動大喊「Yumi不要哭」、「我愛妳們」等，待歌曲演唱結束後，工作人員才趕緊上台遞上衛生紙。

事實上，Yumi在去年底因疑似捲入王力宏的婚變風波，被眾人貼上小三標籤，令她在不得已之下揭露了她與男方曾有一段情，之後卻遭正宮李靚蕾打臉，使她再度受到眾人謾罵，甚至傳出她疑似不堪輿論壓力而吞藥輕生，最後被及時就回，但沒多久又被醫護人員爆料她根本沒輕生，令外界霧裡看花，也使形象大傷。而經過長達半年的休養後，Yumi逐漸走出陰霾與姊姊Miko復工展開巡演，但粉絲也發現她整個人不僅暴瘦還憔悴許多，因此紛紛留言要她保重身體，並為她加油打氣。

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