陸軍58砲指部一輛雷霆2000火箭發射車，今（20日）上午9時許在屏東九鵬基地進行陸軍年度雷霆操演實彈射擊時，突然發生爆炸事件。據了解，該輛發射車發射火箭時，一枚火箭因故並未射出，直接在發射箱內爆炸，導致整輛車被炸毀引發大火，九鵬基地人員立刻進行滅火，並未造成傷亡，目前軍方已停止演訓，並調查原因當中。

幸好該輛火箭車發射時，所有人員都必須在遠距外操控，因此並未造成人員傷亡，由於這是雷霆2000火箭成軍以來首次發射意外事故，軍方相當重視，將成立調查小組調查爆炸原因。

由中科院自行研發的雷霆2000多管火箭系統火力相當強大，發射架可選擇掛載2具MK45火箭彈箱，連射12枚MK45火箭；或3具MK30火箭彈箱，連發射擊27枚MK30火箭；或3具MK15火箭彈箱，連發60枚MK15火箭，射程達7至45公里，有效執行反登陸作戰。如果部署至外島，戰力不言可喻。

另外，在自動化模組設計部分，當新彈箱裝填完畢後，射控電腦即可自動判別火箭彈種，並算出射擊諸元，且操作指令電腦為中文化設計。

陸軍第四作戰區指揮部今（20）日表示，本日上午執行射擊操演期間，發生乙枚雷霆2000火箭彈因不明原因導致火箭未離架，推進劑殉燃，造成車輛損壞，操演官兵安全均無受傷，單位即依緊急應變程序應處。

第四作戰區指出，本案已由中科院、陸軍專案小組，研析、釐清相關肇因，做為日後射擊訓練參據，以增進訓練實效，提升部隊戰力。