花蓮光復早上9點05分發生規模6地震後餘震不斷，9點39分又一起規模5地震，深度6.5公里，震央在花蓮縣政府南南西方33.2公里，位於花蓮縣鳳林鎮，各地最大震度花蓮4級、南投、嘉義、雲林、彰化2級，台東、台中、宜蘭、苗栗、新竹、台南1級。
截至早上9點50分，總計花蓮規模6地震後，共發生4起餘震，3起為小區域地震，規模為4.8、4.0、3.5，深度最淺僅1.7公里，以及1起有編號地震，規模5.0，深度6.5公里，整個中部地區都有感。
花蓮光復早上9點05分發生規模6地震後餘震不斷，9點39分又一起規模5地震，深度6.5公里，震央在花蓮縣政府南南西方33.2公里，位於花蓮縣鳳林鎮，各地最大震度花蓮4級、南投、嘉義、雲林、彰化2級，台東、台中、宜蘭、苗栗、新竹、台南1級。
截至早上9點50分，總計花蓮規模6地震後，共發生4起餘震，3起為小區域地震，規模為4.8、4.0、3.5，深度最淺僅1.7公里，以及1起有編號地震，規模5.0，深度6.5公里，整個中部地區都有感。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。