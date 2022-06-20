花蓮光復早上9點05分發生規模6地震後餘震不斷，9點39分又一起規模5地震，深度6.5公里，震央在花蓮縣政府南南西方33.2公里，位於花蓮縣鳳林鎮，各地最大震度花蓮4級、南投、嘉義、雲林、彰化2級，台東、台中、宜蘭、苗栗、新竹、台南1級。

截至早上9點50分，總計花蓮規模6地震後，共發生4起餘震，3起為小區域地震，規模為4.8、4.0、3.5，深度最淺僅1.7公里，以及1起有編號地震，規模5.0，深度6.5公里，整個中部地區都有感。

超淺層地震！規模6.0全台有感 最大震度花蓮5級 北捷啟動慢速巡軌