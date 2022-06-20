前警廣主持人阿國洪宗適（紅衣者）19日再次持毒被逮。（蘇育宣翻攝）

曾是警察廣播電臺人氣主持人的「阿國」（洪宗適），19日凌晨在台北市松江路巷弄內，被巡邏員警查獲持有1小包安非他命與吸食器。他2019年也曾被警方釣魚查獲毒品，失去了警廣的工作，這是他第二度持毒遭逮。

北市警中山分局警備隊員警19日3時許執行巡邏勤務時，於松江路巷弄見一男子神色異常、形跡可疑遂上前攔查，經其同意當場檢驗查獲持有第2級毒品安非他命1小包及供吸食所使用的器具。

涉嫌持毒的57歲洪宗適，是前警廣名主持人阿國，同時第也曾是52屆廣播金鐘獎主持人。他告訴員警，因近期家庭及工作壓力太大，為舒緩壓力，不得已之下，才施用先前所遺留下的安非他命想消除疲勞。這是他二度因毒品案遭逮，他稱非常懊悔，於偵辦過程坦承案情且深具悔意，全案依持有毒品違反毒品危害防制條例偵辦。

阿國2019年曾被北市警方網路釣魚查獲毒品案，沒想到戒癮治療後，仍改不掉吸毒惡習。當時阿國持毒被逮，讓警界非常意外，因阿國在警廣常主持反毒等犯罪防治宣導活動，也因警廣的關係，常訪問警界人士，豈料竟涉毒。