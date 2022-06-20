碧潭生態復育邁進 鱸鰻、和尚魚現蹤。（新北市水利局提供）

新店溪碧潭堰繼日前大量野生毛蟹現蹤後，水利局長期與生物專家清華大學生命科學系曾晴賢教授合作下，調查到竟然還有野生鱸鰻以及少見的洄游魚類和尚魚，也讓新店溪生態復育繼續向前邁進。

新北市水利局指出，鱸鰻俗稱花鰻，屬於降河性洄游魚類，喜好棲息於較上游河段，於每年的春末夏初之際，幼鰻會順著下游之河水上漲時展開溯河行為，目前少見於西部河川，而以東部、南部的族群較為完整。

而日本禿頭鯊俗稱和尚魚，屬於溯河產卵迴游魚類，當母魚在河川中產卵孵化後，仔魚就隨著河流漂流入海，成長後再洄游至河川中，溯游能力很強，同時大多棲息在水質清澈河川中，同樣以東部較普遍，能在碧潭地區觀察到其蹤跡，顯見當地水質跟環境都有一定的水準。

水利局長宋德仁指出，過往西部地區大部分河川因河堤、攔沙壩、水庫等人工整治興建，阻礙洄游魚類的上溯及繁衍，再加上流經都市的河川汙染嚴重，不利魚類棲息及生存，導致野生的珍貴魚類族群數量甚少，新店溪也不例外。

水利局指出，市府透過「新北市河川流域治理平台」努力推動水質淨化及生態復育措施下，青潭堰至秀朗橋間水質已改善為乙類水體(指需經混凝、沈澱、過濾、消毒等一般通用之淨水方法處理可供公共給水之水源)，適合各種野生動物能在此生活，也因此造就大碧潭地區豐富的生態資源。

宋德仁說，物種重現絕非從天而降憑空而來，而是一段艱苦努力過程的呈現，新店溪曾經礫石遍佈不見水，在水利局不間斷的努力下，水波盪漾已連結了淡水河口至碧潭堰水域，形成一條生態通道，幫魚兒成功打造一條安全無障礙回家的路，也邀請民眾一起參與及支持，感受大碧潭地區生態復育的驚艷。