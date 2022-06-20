地牛翻身，20日上午9點05分花蓮地區發生規模6.0有感地震，桃園機場捷運震偵測系統顯示3級地震，桃園機場捷運公司行控中心啟動3級地震因應標準作業程序，先是指示列車停車，待命2分鐘後確認無異狀，降速40公里執行慢速巡檢軌道作業。

桃捷公司表示，上午9時38分完成巡軌作業，確認號誌、軌道、電力系統皆無異常，目前已恢復正常營運，班距陸續調整中，預估延誤約4分鐘，桃捷公司統計此次地震共影響20列車，影響約1700名旅客。

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