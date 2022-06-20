3年前某軍艦艦長酒後涉性侵女少尉，陳姓中校輔導長要掩蓋艦長行徑並遊說女少尉放棄究責，他遭記2大過並核定退伍，他提告指稱，雄風飛彈誤射事件副艦長才記小過2次，海軍司令部對他的懲處違反比例原則，但台北高等行政法院認定處分並無違誤，駁回訴訟。

至於陳男聲請調取時任艦長的呂姓上校涉刑責之檢察官偵查卷宗，北高行政法院函詢基隆地檢署，檢方示仍在偵查程序中而拒絕調借，但法官認為陳男怠忽職責情事，不在其是否與艦長共同犯罪，而是掩護重大軍紀維安事件的行政疏失，刑事部分無調查的必要。

根據國防部海軍司令部調查指出，2019年5月22日晚上呂姓艦長與陳姓輔將長及女少尉等其他官兵，在外餐廳飲酒餐敘完畢後，女少尉遭艦長帶到飯店房內並脫衣，她乘機逃至房間廁所內打電話向陳姓輔導長求助，告知艦長意圖不軌。

陳男趕赴飯店，並請飯店打電話至房間，艦長接電話後自動下樓，陳將對方帶離現場，乘計程車到其他地點喝茶聊天，當下並未在飯店內特別進行查察或作其他處置，並想事情如此終結，隔天艦長又在艦上電工間對女少尉伸手摸其頭、耳、肩膀。

24日女少尉以LINE傳簡訊向陳輔導長表示，對聚餐後發生的事覺得難過，希望陳男可以給予處理方式的建議，陳竟打電話給她提及艦長已有家庭、小孩，希望她就此做罷，他可幫忙她調離現職，並提及如果事情爆發，當天所有參加餐敘官員均會受波及。

女少尉認為陳姓輔導長有「大事化小、小事化無」並偏袒艦長的嫌疑，25日再度致電陳男，質問為何發生這種事還要處於危險環境中，誰可保護她，之後艦長致電女少尉向其道歉請求原諒，並答應負擔退場機制應賠償之19萬元，當作沒這件事發生，不要讓長官知悉。

海軍司令部將陳男記2大過處分並核定2019年12月16日退伍，他不服提行政訴訟，主張雄風飛彈誤射事件，副艦長未督導各項作業安全而怠忽職責，才經海軍司令部施以「小過2次」之懲處，但對他卻記「大過2次」及核定退伍，顯不符比例原則，請求撤銷處分。

北高行政法院認為，陳男積極勸阻被害人不依法定程序申訴，確實有怠忽職責情事，且他在2007年及2015年間均曾出現類似違失情節而遭懲處，顯現其對任務賦予及工作態度之基本正確觀念，海軍司令部記過及核定他不適服現役的判斷，並無違誤，駁回他的請求。