台中港旅客服務中心入出境查驗櫃檯設計示意圖。（台中港務分公司提供／陳世宗台中傳真）

國內疫情持續延燒，台中港務分公司因應新冠病毒防疫，於旅客服務中心入口處架設紅外線自動體溫量測儀及自動手部消毒洗手機，提升旅客進入場站防疫便捷性。台中港務分公司強調，後疫情時代，為兼顧旅客健康、安全及候船舒適，除堅守防疫規定，更在影響旅客最小情況下，全力進行各項設施設備更新及升級，以提供旅客更優質的服務。

台中港務分公司為降低場域風險，依場站防疫規定，進行各項清消，包括每次旅客通關前先進行旅運場站環境清潔消毒作業，待旅客全數離開場站後，由委外專業消毒廠商再進行通關場站全面深度清消，同時為強化防疫減少觸碰；旅客中心洗手台已全面更換為感應式水龍頭，並將馬桶逐步汰換為免治馬桶，另於無障礙廁所設置感應式沖水馬桶，以提供旅客安全、便利與舒適的如廁環境。

台中港務分公司指出，因疫情防疫期間，國際航線客船禁止靠泊我國港口，進出港旅客量較少，台中港務分公司特利用此段期間進行旅客服務中心修繕整備、升級通關設施；如全面更新電梯及手扶梯、更新入出境查驗櫃檯、更新行李推車、優化資訊公布欄及增設旅客拍照打卡點等。

台中港務分公司使疫情危機成為旅運設施升級轉機，將以更完善的設施設備與更優質的貼心服務，在疫情過後以更高規格與新風貌來迎接旅客。

台中港務分公司說，鑒於旅客入境時對國門第一印象極為重要，台中港旅客服務中心利用防疫期間旅客量較少時，優化入出境查驗櫃檯，在設計上特別加入色彩鮮明易於國籍辨識之LED指示燈，並設置活動式透明隔板，以提升防疫功能，櫃檯設計符合人體工學可提升查驗效率。

台中港旅客服務中心還特別增設「行動不便及嬰兒車專用櫃檯」，讓行動不便、推娃娃車的旅客也能舒適、便捷的通關。後疫情時代，台中港務分公司為兼顧旅客健康、安全及候船舒適，除了堅守防疫規定，更在影響旅客最小的情況下，全力進行各項設施設備更新及升級，以提供旅客更優質的服務。