藝人吳鳳從土耳其來台發展15年，與台灣妻子結婚後育有2位可愛女兒，在台灣落地生根的他時常在社群分享生活，粉絲們對於土耳其也會好奇詢問相關問題，而有位粉絲私訊問「從土耳其進出口大頭虎皮鸚鵡的事」，讓吳鳳直言問題太專業要洽詢台灣的土耳其辦事處，竟惹惱粉絲嗆「果然是沒有溫度的回應」。

吳鳳昨19日在臉書分享與粉絲留言互動的狀況，有些粉絲會私訊土耳其專業問題尋求他幫忙解決，並舉例提到，粉絲要求介紹「進出口大頭虎皮鸚鵡的貿易商，想將當地的鳥進口到台灣。」，這位粉絲也提到有「禽流感的問題，有很多的事情要溝通和討論！」但相關問題太過專業，使吳鳳無法回應，便請這位粉絲直接洽詢駐台灣的土耳其辦事處，沒有到這名網友竟老羞成怒回他，「果然是沒有溫度的回應，如果找辦事處有用，那我還要找你？還虧我是你的粉絲，從今以後退粉！」

對此，讓吳鳳感概的透露，「我是非常尊重大家跟粉絲，但是收到這種私訊一點都沒有考慮我的生活！然後最後還威脅，根本沒有禮貌！」，且粉絲問一些簡單問題，像是土耳其哪裡很好玩，有什麼推薦的美食，吳鳳表示「有時間會回， 但無法看所有私訊。」他拜託粉絲「要問專業的問題，麻煩請直接跟土耳其辦事處聯絡。」

吳鳳粉絲詢問土耳其的鳥事。（圖/吳鳳FB）

吳鳳分享文一出，許多網友都憤憤不平留言，「這種喜歡用情勒解決事情的人也不會是專業守法養鳥人士，根本不用理他」、「這種人最好快走不送」、「台灣人真的一堆媽寶跟情緒勒索專家」，吳鳳也在留言區回應，「我很尊重大家，但是這種態度的人實在是很沒有禮貌！我哪裡找鳥類的資訊，他以為我們在土耳其養鳥嗎？」。