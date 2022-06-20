吉家網發佈111第1季房市季報，六都房市中南部表現亮眼，台中、台南、高雄漲幅分居前三名，年成長各為20.61%、19.31%、16.54%。吉家網董事長李同榮指出，從六都五月房市交易量觀察，比較去年同期年減7.73%，房市顯見第2季受到疫情擴散影響，房價已有大幅降溫理象，同時今年六都第1季房價平均漲幅3.16%，已較前季平均漲幅5.03%降低幅度近4成之多，第2季受疫情影響漲幅將更收斂，交易量將更縮減，上半年可能出現價漲量微縮現象，預期下半年交易量會因疫情趨緩而稍有反彈，全年呈現價小漲量微增格局，房價漲幅逐漸縮小，各行政區不再有群魔亂舞、全面齊漲現象。

李同榮提醒，房價沒有永遠上漲的道理，未來2~3年，房市將逐步進入超漲期，未來房市何時反轉下修，須特別注意兩項重要指標：

1.預售市場反轉指標-開工量與使照量呈現死亡交叉：若未來預售市場銷售率開始下滑，就會影響開工核發量，目前開工量與使照量仍同創新高，尚未見到預售反轉訊息，未來應注意，一旦建照與開工量下彎，而近兩年完工的使照量只會持續往上，就會呈現死亡交叉現象，也是預售市場終結多頭的訊息。

2.成屋市場反轉指標-價漲量縮或價量俱跌持續3季以上：今年第二季應該會出現價漲量縮背離現象，若此現象持續3季，就證實成屋多頭市場結束，惟第2季量縮主因在疫情蔓延，若第3季疫情抒緩，交易量應會反彈，價量背離不會持續到年底，換言之，今年房市仍維持在上升軌道上，房價尚無反轉下修跡象，但房價漲幅會逐漸縮小。

吉家網企研室處長莊文樹則是認為，從買賣移轉交易量分析，今年房市將呈上半年量縮、下半年反彈的情形，若從平均價格來分析新興工業園區帶動中南部三都發展，周邊蛋殼與蛋白區都將受惠。