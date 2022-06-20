經營85度C的美食-KY(2723)股東常會通過配息5元，今（20）日以100元參考價除息交易。美食-KY股價近期於91.9～107.5元的低檔震盪，今日開高上漲2％至102元，填息率達40％，惟隨後因賣壓出籠跟隨大盤走弱而翻黑下跌約1％，填息路步伐不穩。

美食-KY今年營運逆風有撐，在美國強勢復甦降低中國大陸受疫情衝擊下，2022年首季稅後淨利2.39億元，季增34.1％、年減4.95％，每股盈餘（EPS）1.33元。5月自結合併營收15.43億元，月增20.83％、年減7.17％。累計前5月合併營收76.77億元，年減5.86％。

投顧法人預估，美食-KY受華東地區大規模封城影響，第二季營收估雙位數「雙降」至約41億元，每股盈餘估降至近2年半低點。其中，中國大陸營運估小幅虧損、營益率負1％，美國及台灣市場營益率則穩定維持約10％。

展望後市，隨著上海自6月1日起正式解封，美食-KY預期可望看到更多門市恢復營業，有助整體營收加速反彈。而美國市場前5月營收不僅優於近2年同期，亦較疫情前的2019年同期雙位數成長，67家門市貢獻合併營收近30％，未來規模擴張有助挹注營運成長動能。

投顧法人認為，美食-KY近期股價偏弱，主要反映營運表現受中國大陸封城影響，但目前最壞時期應已過去，加上台美2地營運復甦趨勢確立，未來營運可望轉佳，且逾5％的高殖利率支撐股價下檔壓力，維持「買進」評等、目標價110元。