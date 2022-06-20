近期新竹湖口有一間事故屋引起熱議，房仲在房屋買賣平台上直接以「凶宅自己去看」做為標題，且32坪開價僅268萬吸引網友們眼球，最終該房仲透露，該事故屋僅花1個月就成功售出。

ETtoday報導，該案為屋齡24年的物件，權狀坪數共32.58坪1房2衛，開價僅268萬，房仲透露，該案2年前有位6旬老翁承租，在屋內2樓樓中樓輕生，事後，屋主不僅找來法師來做法事，還將原本4房2衛的隔間全部拆掉，並保持室內明亮，整整2年時間都不關電燈。

房仲也表示，原屋主購買時價格約420萬，但最後賣出的金額落在200萬上下，廣告張貼出去後約一個多月就成功售出，新屋主可能會將房子重新整修，未來傾向再次對外出租。

此外，近期台北市也有一間事故屋引起網友們熱烈討論，房仲在臉書社團貼文，該物件位於台北市松山區復興北路，屋齡約40年，格局為3房2廳2衛，房仲也描述，該屋前屋主於20多年前在自家輕生，送醫搶救7日後身亡，現任屋主含淚限時求售，有網友依據時間與地點推測，前屋主就是傳奇女星于楓。

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