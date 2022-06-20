烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天父親節在社群媒體上傳10張感人照片，顯示父母與孩子在無情戰火下的悲歡離合，他讚揚父親們「保護捍衛最珍貴的寶貝」。

歐美的父親節在6月的第3個星期日，因此今年在6月19日過節。

美聯社報導，澤倫斯基上傳的照片中，有一張是一名軍人在地鐵站內蹲下來親吻孩子，周圍可見躲避俄羅斯空襲的烏克蘭家庭。

另一張是泫然欲泣的婦女和幼兒從一輛即將出發的列車望向窗外，男子則看著車廂內，手隔著車窗道再見。

還有分娩的場景，年輕男女在看起來是醫院的地方望向襁褓中的嬰兒，病房牆壁上留著戰火下斑駁的痕跡。

在另一張照片中，男子在火車站外將小孩高高抬起，交給圍牆另一端的婦女。

澤倫斯基在Instagram上寫道：「做父親是一大責任，也是一大幸福。這是力量、智慧，是勇往直前絕不放棄的動力。」

他敦促全國的戰士「為了家人、孩子以及整個烏克蘭的未來」努力不懈，堅忍不拔。