近期9連勝的洋基在20日踢到鐵板，雖然他們轟出5發全壘打，沒想到藍鳥展現強大韌性，回敬4發全壘打並且在比賽後半大反攻，以10比9殺退洋基大軍，免於在系列賽最終戰遭到橫掃。洋基49勝17負仍領先藍鳥11場勝差，在美聯東區分居前兩名。

藍鳥首局下就有小葛瑞洛（Vladimir Guerrero Jr.）轟出兩分彈，個人本季第17轟。洋基很快以托瑞斯（Gleyber Torres）、唐納森（Josh Donaldson）的全壘打反超，藍鳥只讓先發投手菊池雄星投了4局，但是換投之後無法止血，被洋基連續長打擴大領先。

第6局洋基先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）投滿100球，留下兩位跑者退場，中繼投手卡斯卓（Miguel Castro）弄成兩出局滿壘，輪到小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr）打擊。卡斯卓火球連發但小古瑞爾不出棒，最後他鎖定一顆進壘的沉球轟到左外野牆外，滿貫全壘打！洋基的5分領先瞬間被砍到剩1分，第7局藍鳥賀南德茲（Teoscar Hernández）追擊一發3分炮逆轉了戰局。

藍鳥總教練蒙托約（Charlie Montoyo）賽後表示：「我們永不放棄，戰到最後一刻為止。換成其他球隊可能會想，算了吧，洋基今年很強，但我們不會。」洋基在系列賽首戰12比3大勝，第二戰4比0完封，藍鳥成功在第3戰反撲。洋基高達7成4的勝率相當離譜，他們接下來要回頭對戰老敵手光芒、太空人。