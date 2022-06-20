為迎接疫後出遊旅客，華航今 (20) 日宣布，即日起提供歐洲、大洋洲航班旅客額外享有免費託運行李 10 公斤額度，同時調降往返亞洲、歐洲及大洋洲航線超重行李費率，提供旅客更優質、方便的旅程。

華航表示，行李優惠以開票日為準，旅客至機場報到時，系統即會自動判別顯示可託運行李額度。歐洲、澳洲及紐西蘭等大洋洲航班，免費託運行李額度提高 10 公斤，搭配不同票價產品，經濟艙最高可享 45 公斤行李額度。

華航亦同步提供計重制託運行李超重費率優惠，以搭機日為準，即日起往返亞洲航線超重費率原每公斤加收 15 美元調整為每公斤 ８ 美元；往返歐洲、大洋洲航線超重費率原每公斤分別加收 45 美元及 30 美元調整為每公斤 10 美元。

華航期待再次與旅客相逢，持續優化機上軟、硬體設備，陸續推出機上電子刊物 「華航雲端書坊 Dynasty Sky Reading」 及 737-800 機隊 「Fantasy Sky 機上無線影音娛樂系統」升級，滿足旅客視聽娛樂的飛行新體驗，也開放長程航線豪華商務艙及豪華經濟艙旅客網路預選餐點，全力迎接疫後旅運復甦。