中和男童恩恩案演變為政治攻防，資深媒體人周玉蔻17日在節目上公布一段新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔。外流檔案的消防局人員聲明指出，當初是將檔案交給民進黨新北市議員卓冠廷，對此卓冠廷也做出回應，強調並未供予媒體。

這段橫向錄音檔17日被獨家播出，顯示消防局和衛生局及衛生所聯繫不上後，直接和雙和醫院聯絡。新北市消防局證實，外流這段錄音檔的消防局同仁，在19日晚間主動前往新北地檢署自首。

該消防局人員表示，卓冠廷是他的高中同學，4月主動和他連絡討論恩恩案的狀況，因此他下載了資料給卓，是想說明消防局流程沒有疏失，沒想到後續政論節目就播出錄音檔，「事實上我從來沒有同意讓他播放或使用。」

對此卓冠廷回應，6月時不只一名吹哨者分別提供勤務中心的派遣紀錄、部分錄音檔、內部檢討報告給他，辦公室團隊將派遣紀錄及檢討報告整理之後公布於臉書。

至於錄音檔，卓冠廷則稱，基於保護消息來源的立場，這部分並未提供給媒體。

卓冠廷說，吹哨者提供檔案，他一定會捍衛吹哨者的權益到底，也請社會上有良知、珍惜民主成果的台灣人，一起守護吹哨者。