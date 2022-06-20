6月17日全體上市公司總市值為48兆6,588.52億元，較上周五（10日）減少2兆5,188.1億元，周減幅為4.92％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：網通族群、傳統汽車與電動車零組件股、金融股、生技股等；預期本周台股指數區間為15,100點至16,200點。群益證券指出，近期三項國內外利多因素：

1.疫情指揮中心鬆綁邊境管制，入境措施調整為「3＋4」，兼顧國際疫情變化與國內醫療量能，持續滾動式調整開放商務客入境。

2.上月起中國全力救經濟，多次召開「穩經濟」會議，推出一籃子政策加大減稅降費力度、對企業招聘發放補貼、支持和擴大基礎設施投資，穩定增加汽車、家電等消費，美國也可能取消部分川普時代的關稅政策。

3.勞動基金5月自營及委外代操合計撥款200億元加碼台股帶動反彈，目前勞動局尚有320億元委外代操資金尚未撥款，年度委外代操500億元～1,000億元也會逐步釋出。