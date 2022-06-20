台股4月及5月回檔逾5％，散戶信心反而增強。國泰金控20日盤前公布6月國民經濟信心調查，6月初有32.7％的受訪者認為未來半年台股行情會比現在上漲，從5月的29.4％回升到3成以上，同時看跌者上月42.2％急速下降到34.2％，台股樂觀指數由5月-12.6上升到-1.6，6月跌深即有可能轉為正數。

同時，散戶進場加碼信心持續，6月依舊有25.5％的受訪者有意將現金或定存轉入股市投資，股票投資維持正意願指數2.2，已是2020年6月以來連續第25個月正意願，續創2010年此調查開辦以來最長期間的股票投資正意願。

國泰金分析，主要是5月全球主要央行貨幣政策緊縮預期略有降溫，台股跟隨國際股市震盪反彈，讓民眾對台股信心回穩，逢低進場意願持續。

國發會最新公布的4月景氣對策信號維持綠燈，領先指標續跌；依國泰金6月調查顯示，近期本土疫情受控，因此受訪民眾對未來半年經濟景氣信心回升，認為未來半年景氣比現在好轉者由5月的24.2％回升到30.5％，因此景氣展望指數亦由上月的-25.9大幅反彈至-12.8，但現況指數則仍從上月-43.8繼續走低到-48.2，創近11月低點，主要是覺得景氣比過去半年惡化者由5月的61.6％擴大到64.3％。

6月民眾薪資上漲預期指數由5月的0.6微幅上升到0.8，隨著疫情逐步自高點下降，6月有29.9％的受訪者未來半年有意增購大額非耐久財，即購物、旅遊等，大額非耐久財消費意願指數由5月-9亦回揚至-0.8。