台股加權指數20日開在15,649.20點，權王台積電（2330）開在500元，續作500元關卡保衛戰，本周將除息的聯電（2303）、聯發科（2454）早盤股價向上拉升，貨櫃三雄及面板三雄早盤股價走勢疲軟，台股早盤指數在平盤下附近震盪。

受到大量選擇權到期以及長周末來臨影響，美國四大指數17日走勢震盪、終場溫和反彈，但過去一周的跌幅創兩年來最高，主因全球央行緊縮貨幣政策對抗通膨、令經濟衰退疑慮日增。

道瓊工業平均指數6月17日終場下跌0.13％（38.29點）、收29,888.78點，創2020年12月14日以來收盤新低；周K線下挫1.79％。

那斯達克指數上漲1.43％（152.25點）、收10,798.35點；周K線下挫4.78％。費城半導體指數上漲0.46％（11.68點）、收2,578.54點；周K線下挫8.95％。

元富投顧指出，未來最大風險在美股，台股短線隨勢應對，但現階段心態「短線為之，不再追高，少量淺嚐」，投資人等待好買點再出手。

本波引領全球股市大多頭的NASDAQ指數，仍是重要關鍵，目前已破月線11,602點，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主，還是偏弱。

目前台股遇到尷尬情境，當美國股市弱勢時，台股反覆測底，但全球股市2022年以來弱勢居多，台股今年放眼全球，屬中段班格局，但隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點，留意補跌效應。

美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在103附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月部型態，中期仍相對強勢。

近期美國股市大震盪，韓股和港股也出現拉回，這讓台股也跟著震。台股現階段重要的護國神山，台積電進入500元保衛戰，聯發科850元頸線來回測，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。

美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。