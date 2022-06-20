警督察督勤目擊肇事逃逸 提供行車紀錄器緝嫌竟是通緝犯。/蘇育宣翻攝

高雄市政府警察局駐區督察郭富忠於17日22時37分許剛從內惟派出所慰勤結束，行經鼓山三路與華安路口時，巧遇車禍案，郭督察將車輛停在事故現場後方並下車了解狀況，沒想到其中一方機車騎士竟趁機逃逸，郭督察熱心提供行車紀錄器給隨後到場的派出所員警，希望能幫忙揪出肇逃駕駛，警員陳君慈迅速調閱路口監視器並詳細檢視行車紀錄器畫面，循線得知車主地址。警員黃金龍、王威仁於18日00時30分左右即刻趕到車主住址詢問，車主才發現借住在他家的陳姓友人騎他的機車與人發生車禍還逃逸，員警落實盤查之下，發現53歲的陳姓男子竟是澎湖地檢署於111年6月15日所發布的「毀損債權」通緝犯，當場解送歸案，另肇事逃逸的行為則依交通事故逃逸罪函送法辦。

警方於偵辦過程中，警員陳君慈細膩調閱監視器，觀察影像發現肇事逃逸男子所騎乘的機車號碼，陳員得知車主地址後，立即通知線上警組前去詢問車主，發現竟是借住家裡的好友騎機車肇事逃逸，經員警進一步追問，陳男才坦承日前已接獲家人通知，知道自己遭通緝，所以與人發生車禍後才趕緊離開現場，但沒想到警方在短時間內如此迅速找到他，警方依法將其逮捕，並於警詢筆錄製作完成後解送至鼓山分局視訊澎湖地檢署歸案。

高雄市警局督察督勤時目擊肇事逃逸，提供行車紀錄器緝嫌，發現竟是通緝犯。(蘇育宣翻攝)

警方上下齊心正義凜然，郭督察於發現車禍後即刻停下協助受傷機車騎士，並路見不平，拔刀相助提供行車紀錄器幫助派出所偵破，展現警察正義的精神，是同仁們的楷模及表率，並呼籲民眾因案遭受起訴、判刑，應依地檢署與法院通知在期限內到案。查捕在逃通緝犯，係警方追捕犯罪、捍衛司法追訴與審判效力威信之天職，警方將持續嚴正執法，以維護社會安定及法秩序，也提醒用路人發生車禍時，請冷靜報警由警方到場處理測繪交通事故現場，不要驚慌害怕離開，逃離現場觸犯交通事故逃逸罪反而得不償失。