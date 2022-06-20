生產「倍潔雅」等知名衛生紙品牌的「金盛世紙業」前總經理黃國泉、供應部經理蘇文菁4名主管，涉嫌與代工廠合謀製作不實訂單，6年詐領業績獎金及分紅245萬多元，造成公司2.1億多元損失，另外業務部經理黃弘仁勾結蘇文菁「內神通外鬼」，私下成立菁弘公司，以自有品牌衛生紙出貨，讓菁弘獲利1億多元，2人分紅226萬多元。台北地檢署20日依25日依背信、詐欺等罪起訴黃國泉及代工廠共14人。

起訴14人包括黃國泉、蘇文菁、黃弘仁、金盛世前財務部經理任鳳英、業務部協理林國洲、 代工廠商吳品峰、王俊中、鍾麗華、楊豐宏、簡耀豊、賴國珍、尹維宏、劉慧美、高瑞吉。

起訴指出，印尼亞洲漿紙公司是金盛世紙的母公司，2012年訂立「禁賣原紙策略」，規定金盛世只能販售代工成品衛生紙，黃國泉、林國洲及蘇文菁、任鳳英為賺取業績獎金，在2012年至2017年間涉嫌低價販售原紙給唐吉拉公司等13間合作的代工廠，並申請假的衛生紙促銷活動掩人耳目。

2012年至2018年間，黃國泉等人與代工廠不實銷售衛生紙共489筆，金額高達9億6851萬8055元，讓金盛世虛增營業收入3億5456萬4774元損失，黃國泉等人並以不實促銷活動，沖銷無法回收的應收帳款，金額總計2億1194萬9584元。黃國泉、林國洲、蘇文菁、任鳳英分別詐得業績獎金約68萬多元、83萬多元、63萬多元、31萬多元。

此外，蘇文菁與黃弘仁曾與公司簽下「競業禁止」等保密協議，黃弘仁卻在外以哥哥名義創立「菁弘國際公司」，利用公司銷售管道，推出自有品牌衛生紙對外營業，初估造成金盛世1億500萬營業損失，2人獲取紅利226萬4996元。