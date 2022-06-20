流域行動藝術祭是由一群關心生態環境的在地居民、學者、藝術家、環境公民等以《隱藏的地景》為主題發起的公民策展活動，其中「春分」展已於3月19日結束，「夏至」展則於19日繼續舉行，，透過不同節氣召喚令人駐足的大地風采，讓民眾透過田園體驗、展演、講座導覽，了解生態永續的重要性。

江湖開放工作室表示，這次活動透過漸進式的五感體驗，讓大眾思考未來共居的城市樣貌。如何透過彼此的支持與串連，為人們留下更多元且生態環境豐富的韌性未來。

江湖開放工作室說明，活動從體驗1株野薑花的自然餐桌開始，跟著非常台Very Taiwan自然生態主廚步伐，從吉田農園採集野薑花，再到江湖開放工作室製糖漿、啜茶食，串起味覺與田園的親密接觸，享受城市周圍、體驗田園美好，讓夏日田野滋味烙進感知節氣的觸角。

隨著夏日陽光的腳步，一同享受藝術家Pema Sattva的舞蹈創作，江湖開放工作室說，桃園台地群與雪山山脈相臨，藝術家Pema Sattva 從更遙遠的喜馬拉雅山，以入魂的舞蹈語彙，傳遞人類共同面對的課題「城市發展所迎來的環境問題」，讓人思考城市發展與環境友善之間可以如何平衡。

緊接著台北藝術大學教授王寶萱引領大眾思考公共議題「綠捷是綠？還是劫？」。王寶萱長年以人權和轉型正義議題，與在地居民交流，民眾可以在她的引領下一同思考桃園的交通建設，捷運綠線所延伸出的周邊土地開發的都市計畫。

江湖開放工作室指出，若以目前規畫的區段徵收方式前進，桃園航空城的現況將會是很血淋淋的借鏡，推土機般鏟平式的區段徵收，帶走的將是深植在地的紋理與生態。

此外，同安街另一側則是南崁溪畔旁的青鳥森林，展示藝文工作者林彥翔和王正祥的攝影展 —《空城現場》，直送航空城居民現正面臨區段徵收後，搬遷者和留下來的人，面臨在制度下被迫改變的生活。另個室內空間展示中原大學建築學系1年級師生的作品《看不見的城市：４.０：南崁空間敘事》，以新生代的視角，為鄉間與城市的交會處，加入更多的想像與思索。