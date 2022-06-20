彰基頂樓凌晨發生冒煙，傳出火警。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基頂樓冷氣室外主機燒毀。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰基頂樓冷氣室外主機燒毀。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市南校路彰化基督教醫院總院頂樓，20日凌晨突然冒出濃煙，彰化縣消防局動員搶救，不到20分鐘即將火勢撲滅，醫院內的病患與醫護人員並未疏散，起火點是頂樓的冷氣室外主機竄火燒毀，很快撲滅了，但深夜醫院火警，附近住戶都震驚，彰基人聊天室，還留言「百年來彰基曾發生這樣的事，在十字架下發生火災？」

近來彰基風波頻傳，凌晨發生火警，彰化縣消防局出動彰化、花壇、東區與第一大隊10輛消防車、共20多名消防員前往現場搶救，研判是冷氣室外主機起火燃燒，消防人員迅速以室內消防栓灌救。

醫院起火，驚動整棟病患和和醫護人員，幸好及時撲滅，很快就解除警報，醫院沒有啟動疏散。而消防車呼嘯，附近住戶也都擔心地睡不著，紛紛跑出來觀看，就怕喬友大樓憾事重演，幸好很快撲滅了。

這起火災初步研判頂樓冷氣室外主機燒毀，但原因還待進一步調查，彰基人聊天室也議論紛紛，「上帝的怒火？」「這又是上帝的警告？」「十字架下，洗腳圖下，發火！」火勢很快撲滅，很多人都鬆了一口氣，都說「感恩、平安」。