繼日前有女子控訴去高雄興達港觀光漁市的某餐廳點黑鮪魚下腹結果給便宜的刺身後，又有陳姓男子爆料到基隆碧砂漁港代客料理餐廳，自己買的海鮮卻遭業者掉包，準備拿回去還攤商時被男子抓包，讓網友們直呼「碧砂＝必殺遊客漁港」、「都說必殺了，就不要去給殺」。

這名陳姓男子昨天在臉書「爆料公社二社」發文，表示他們去碧砂漁港一處攤販買海鮮，之後去店家推薦的餐廳代客料理，沒想到海鮮才送進廚房，就看到一位小姐拿著水桶，桶子裡疑似裝著他們買來的海鮮，準備拿去還給剛剛他們購買海鮮的攤販。

陳姓男子一行人發覺不對勁，趕緊衝上前攔住人，一看發現水桶裡就是他們買來的海鮮，當場抓包店家調包，業者竟然還大小聲說是他們搞錯了，「有證據嗎？」

對此，網友紛紛留言：「碧砂，遊客必殺！自從我買大沙母被掉包後，我就不在碧砂買海鮮了」、「狸貓換太子，代客料理常常這樣子，哪個漁港都一樣」、「這可以算詐欺了欸」，也有人表示「必殺魚港，在地的都不去」、「所以他們介紹的店家都不要去」、「觀光漁港個人覺得都是貴」。

日前和平島也發生有餐廳偷把民眾選好的活海鮮替換成冷凍海鮮，民眾花了5300元卻吃到假海鮮氣到上網揭露店家並提告。有網友就指出，和平島、碧砂漁港這兩家海鮮店招牌、裝潢類似，聽說是同一個老闆。