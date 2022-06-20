港星許志安2019年背著老婆鄭秀文，在計程車上熱吻港姐黃心穎，2人演藝事業和形象全毀，許志安事後聲淚俱下開記者會道歉，最終獲得鄭秀文原諒，兩人繼續維持婚姻關係，而鄭秀文近日主動談到「愛」的話題，也被外界解讀是，她當年原諒許志安偷吃的真正原因。

昨（19日）是香港父親節，鄭秀文就在IG提到已逝的父親，透露爸爸教導的觀念，影響她一生，其中包含：「要懂得欣賞他人，也要欣賞伴侶，而非單單愛」、「不要輕易放棄」、「人生需要忍耐」、「人生不一定要生兒育女（最重要選擇自己活得開心的方式）」等觀念，讓鄭秀文從小就很相信愛，認為「愛」可以淨化複雜的世界。

鄭秀文分享的愛情觀也被外界解讀是，她在2019年決定原諒許志安偷吃的主要原因，其實，許志安情牽鄭秀文多年，兩人的愛情終於在2013年開花結果，被視為粉絲眼中的金童玉女，未料，許志安2019年4月被港媒曝光，和小他22歲的黃心穎在計程車上交纏熱吻，引發外界撻伐。

許志安事後開記者會向大眾及粉絲致歉，落淚痛哭說：「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，鄭秀文則選擇原諒，直言：「人誰無過」，而黃心穎自爆發偷吃事件後，演藝事業就停擺至今，她一直沒有復工消息，原本積極更新IG的黃心穎，最新發文則停留在今年1月過33歲生日，動向和工作狀態不明。