韓國現代汽車20日表示，繼續擴大跟法國輪胎製造業者米其林的雙邊合作關係，為自己即將推出的一系列電動車(EV)車款，打造特有的高檔車用輪胎。
本月，雙方將結束之前為期5年的合作關係，現代汽車指出，在未來3年期間，還會繼續與米其林一齊研發純電EV以及環保汽車輪胎。據悉，現代主打的純電動車IONIQ 5車胎，就是交由米其林操刀。
現代於2020年發表IONIQ電動車系列，計畫在2024年前推出3款不同EV。其中，率先推出的純電休旅IONIQ 5風評頗佳。打鐵趁熱下，現代即將登場的IONIQ 6有著傳統4門房車車型，主要對手設定為特斯拉的Model 3。
在產線上，雖然EV與傳統燃油車可共享不少零組件，不過動力輸出還是有差別，故車胎磨損以及使用年限也大不相同。米其林的EV輪胎因用特殊橡膠材質所製，所以不只重量更輕，同時也有強化功能。因此，米其林也是很多國際大車廠爭相欲合作的對象。
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