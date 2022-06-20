47歲男星林志穎出道30年，拍攝過無數經典影視作品，近年因帥氣的童顏外表被封為不老男神，如今他已是3個孩子爸爸，選在19日國際父親節這天，貼出已故父親年輕時的黑白舊照，對著爸爸喊出內心無盡思念，照片中的爸爸曾經也是1名演員，體內裝滿充沛的表演細胞，也表現出父子二人的神基因。

林志穎19日在FB貼出一組對比照，左邊是爸爸林德雄年輕時的角色定裝照，右邊則是他自己出演《天龍八部》段譽一角照片，林志穎透露，爸爸本來是1名演員，後來才改行從商，至於林志穎則從沒斷過演藝路，「我幫他完成他曾經的路，想你了。」隨後並寫下父親節快樂，展現父子之間的情感羈絆交流。

在這一組對比照中，林德雄身穿俐落古裝，戴了頂大斗笠，手中握有一把長劍，怒眼注目前方氣勢凌厲，至於林志穎則穿上翩翩白袍，照樣瞪視前方，網友見狀都說「神韻很像爸爸」，也有人笑說，「原來基因如此強大，完美呈現子作品」、「林爸爸年輕時的顏值也很高！」替他已故爸爸一頓猛誇，給他安慰。

事實上，林志穎爸爸心臟一直不太好，突然在一個凌晨心肌梗塞逝世，那時他正與賽車手舒馬克在上海看比賽，卻接到妹妹撥來的電話，緊急搭機從上海返回台北，在機場就落下男兒淚，很遺憾沒跟父親講到最後一通電話。其實單親的林志穎和爸爸非常要好，對林志穎來說仍是內心從未消失過的傷痛。