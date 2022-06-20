專家們近來紛紛提出警告，Omicron變異株BA.4、BA.5不僅深具傳播力，令人擔心的是，「更具致病性」。醫師黃軒分享日本研究，發現這兩株變異株，在動物實驗中殺傷力十足，且直攻肺部，嚴重的是，「似乎對患者先前感染時所產生的抗體，有抵抗能力」。

「BA.4、BA.5，對全球的健康風險可能高於BA.2」，胸腔暨重症科醫師黃軒引用日本東京大學研究指出，Omicron的最新變種病毒除了傳播力更強，實驗老鼠還出現血氧降低、肺泡、支氣管嚴重發炎等症狀。

初步數據顯示，BA.4、BA.5恐怕已進化成容易感染肺部細胞，而非上呼吸道組織。英國也提出報告，發現新增確診病例增加至33%，住院率、佔床率分別增加23%至50%、12%。

黃軒強調，各國能控制Omicron疫情，大部分都靠公衛政策的落實，當然，民眾自己的防疫作為也很重要，還有篩檢量能，以及疫苗打好打滿。