新北消防員洩漏恩恩案橫向錄音帶 侯友宜回應了

中和男童恩恩案演變為政治攻防，資深媒體人周玉蔻17日在節目上公布一段新北市消防局與雙和醫院的橫向通話錄音檔。外流檔案的消防局人員聲明指出，當初是將檔案交給民進黨新北市議員參選人卓冠廷。對此，新北市長侯友宜今也回應，目前疫情仍在接受挑戰，有人刻意藉特定事件，公布醫護同仁的電話錄音，騷擾所有工作，影響即時聯繫救護，這種行為不可取。

侯友宜表示，新北市這兩年疫情都是全國重中之重，為了防疫，第一線醫護、警消所有同仁非常辛苦，目前疫情仍在接受挑戰，有人刻意藉特定事件，公布醫護同仁的電話錄音，騷擾所有工作，影響即時聯繫救護，甚至公布醫院跟消防同仁的橫向錄音檔，造成第一線同仁困擾、傷害，這種行為不可取。

侯友宜強調，新北市現階段仍然在防疫，請大家要給第一線最辛苦醫護、消防、警察加油打氣，一定要把疫情守好做好，這是我們的職責，也希望所有第一線醫護消防同仁不要被打擾，努力加油，好好做事。

另外，對於恩恩爸覺得市府資訊不夠公開透明，侯友宜表示，他從以前到現在都跟民眾報告的非常清楚，按照規定會全力提供相關資料給恩恩爸，可以提供的資料都已經全力提供給恩恩爸，希望大家可以體會恩恩爸的苦。