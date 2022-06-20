升息將大大打擊買房意願。國泰金控20日公布6月最新調查，有50.6％的受訪者表示，升息會影響其買房意願，扣除42.9％原本就無意買房者，會受升息影響的有意買房者高達87％以上，且只要升1碼（0.25個百分點），就有近34％有意買房者受影響，升2碼則會有62％想買房者極有感。

根據國泰金調查，有意買房者有28.4％是為了結婚或獨立需求，其次有21.3％受訪者是因現有房屋不敷使用想換屋；不過，投資理財則占第三高比率，有16.4％；為子女未來準備有11.2％；學區需求則有1.6％，無買房意願者占21.1％。

國泰金是在6月1日到6日間進行問卷調查，當時台灣中央銀行尚未召開理監事會宣布升息，但民眾已有預期，6月賣房意願指數由5月的-8.3，下滑至-12.2，為2021年11月以來新低，而買房意願指數也從5月的-52.6，繼續走低到-53.5 ，為2019年6月以來、即近37個月以來低點。國泰金指出，顯示近期民眾買賣房意願皆下降。

另外，庶民對今年台灣經濟成長預估平均值已跌3％，國泰金6月調查，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為2.83％，低於5月的3.09％，不過保2信心仍強，有74％民眾認為2022年經濟成長率會達到2％以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.90％，較5月的2.66％明顯上升，91％民眾認為2022年通貨膨脹率會高於2％，其中46％民眾則預期通貨膨脹率會高於3％。