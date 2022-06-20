三和國小畢典茶席傳愛（金山三和國小提供）

新北市金山區三和國小日前辦理實體畢業典禮，以「感恩」好品德的實踐，規畫幼兒園畢業生「敬親洗腳」及六年級「茶席傳愛」等活動，讓畢業生透過洗腳及茶席來感恩父母及師長，在疫情當下對自己的照顧及關懷，讓參與的家長及老師們感動不已，直呼是最難忘的畢業典禮。

三和附幼的孩子們，在老師的指導下，以跪姿將媽媽的雙腳輕輕放入水盆中，用水淋溼媽媽的小腿肚後，用小海綿輕刷雙腳及指縫，再用毛巾將雙腳擦乾後，擠出乳液在掌間搓暖後，輕輕的將乳液敷上媽媽的雙腳，最後再幫媽媽槌搥背。媽媽們看著小寶貝們貼心、用心的洗著自己的雙腳，眼淚再也忍不住了，非常感動。

而六年級的畢業生，則將自己五六年級學到的茶道知識整合應用，在畢業典禮後變身為一位獨當一面的小茶師，擺設感恩茶席，邀請父母及師長入席品茶，以自己精心挑選的茶葉、茶點及茶席佈置，感謝父母的養育及師長的指導。

畢業生劉品均表示，為父母及阿公阿嬤準備的茶葉是鐵觀音，因為家鄉金山附近的石門產鐵觀音，想用家鄉的茶葉讓大家品嚐鐵觀音特有的香味，很喜歡喝下去回甘的口感，希望自己能沖出一杯杯的好茶讓大家喝，把感謝的心情透過鐵觀音傳給我的家人。

校長陳紹賓表示，品德力是孩子一輩子都受用的核心能力，疫情爆發以來，政府、學校及父母全心全力守護孩子的安全及健康，他希望孩子們能感受得到，能夠感恩、知足及惜福，若是可以，將感恩的心化為行動，展現出來，這就是學習素養。