弘光創藝節「海海百味」，學生在龍井農會設計裝置藝術。（弘光科大提供）

弘光科技大學文化創意產業系連續三年舉辦創藝節，今年主題為「海海百味」，首度到校外展出，作品傳達海線人文自然風情。正逢龍井農會100週年，學生觀察龍井區的地方人文、自然風光，設計出各種作品，規畫專屬農會百週年的拍照牆；另外，海線第一棟社會住宅梧棲三民好宅日前入厝，學生用水印版畫、海報設計重新詮釋出海線老店特色，作品展示在三民好宅一樓大廳，讓更多人認識海線風情。

文創系副主任吳振廷說，系上透過舉辦創藝節的活動，讓學生學到課程以外的實務經驗，這屆創藝節首度走出校外展出，透過基礎文化設計、纖維藝術、攝影、進階文化設計、設計表現技法等課程，老師帶領學生發想設計作品，結合戶外田野調查，作品融入濃厚在地文化風情，展現出年輕人的創意，即日起到6月24日，在龍井農會、梧棲三民好宅展出。

文創系助理教授江佳玲說，系上長期與龍井農會密切合作，活動正逢龍井農會100週年，授課老師把學生帶到教室外田野調查，讓學生了解龍井具有特色的麗水漁港、古厝、西瓜田；藉由實地觀察蒐集資料，創作出符合龍井的人文作品及農會百年的裝置藝術，休耕期的油菜花、波斯菊花海、火力發電廠的煙囪，都成為學生創作的元素。

「在三民好宅展出的作品，透過探查當地的傳統老店，發掘地方故事，讓學生轉化出有意義的圖像。」江佳玲說，這區展出的水印版畫作品，特別邀請藝術家張育嘉指導學生創作，從抽象與具象不一樣的主題著手，傳達出不同的海線意象。另外，學生也把在地企業的品牌融入海線人文做設計，透過年輕學子創意，勾起更多人的在地情懷共鳴感。

配合慶祝龍井農會100週年，6位學生一起創作出「龍井農會慶吉霸」的作品。學生謝旻芳說，經過調查發現小燕鷗每年都會固定飛到龍井地區築巢，因此，選用小燕鷗作為創作的主角，設計出生日派對的牆面，用蛋糕、飲料、彩帶營造出歡樂感，讓進出農會的民眾感受到一百歲的生日歡慶感。