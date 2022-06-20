2022年唐獎今天公布漢學獎得主，由英國藝術史學家、牛津大學教授潔西卡‧羅森（Jessica Rawson）獲得，她精研中國藝術文物，賦予華夏古典嶄新意義。

唐獎教育基金會表示，不同以往得獎者多集中在文學、歷史與思想史領域，著重文字書寫，潔西卡‧羅森以藝術史與物質文化研究見長，關注考古出土的器物，使人們看見藝術品所承載的歷史文化，豐富漢學內涵。

唐獎漢學組評選召集人、中央研究院院士王德威表示，潔西卡‧羅森專長為中國藝術史、考古史，她尤其對上古時代中國文明和亞洲和歐洲間互動有深入的研究，她強調物能說話，藉由器物來說明中國文明。

潔西卡‧羅森為牛津大學中國藝術與考古教授，專研中國青銅器、玉器，關注層面尤其著重中國與中亞鄰國的交流。她近年的研究從馬匹貿易切入，考察沿著絲路與歐亞草原諸族的馬匹貿易。

潔西卡‧羅森指出，歐亞大陸上各個族群都有一套談論器物的傳統，其中蘊藏著所謂視覺系統，使人們得以依據社會、信仰或其他層面上的概念、慣例或預設，將器物分門別類。因此也意味著其器物的材質、形式與裝飾具有特定的組合模式。

潔西卡‧羅森表示，每個社會的傳統與視覺系統都是獨特的，需經過學習才得以熟悉，也深深地影響人們如何看待與解讀所見之物。這樣的視覺系統一旦進入新的脈絡，它們先前所承載的意義將慢慢淡去，進而與不同文化產生新的聯結。

潔西卡‧羅森說，藉由視覺系統的研究，能夠釐清西方古典建築的裝飾是如何傳播到西亞，接著沿著絲路來到中國，最終體現在佛教石窟的造型上。這些交流為中國的藝術掀開了全新的一頁，而後隨著蒙古西征，中國藝術的樣貌也反過來傳播到西方世界。

潔西卡‧羅森的貢獻不僅止於開創性的學術研究，她致力於促進東西方藝術、文化與學術的交流及認識，更在學術範疇之外，向普羅大眾推廣中國文明之博大精深。因她過去曾在大英博物館任職經歷，身兼學者與實務執行者兩種身分，她策畫展覽所帶來的影響力早已有目共睹。

而在校園之內，潔西卡‧羅森促成各國學者至牛津大學進行學術交流，且不遺餘力地支持並培養世界各地的學生，其中有多位如今已成中國藝術與考古領域中的重要學者。