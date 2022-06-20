台東縣政府公布熱氣球「追球日誌」。（台東縣政府提供）

熱氣球迷看過來！台東熱氣球嘉年華於7月2日展開，其中，讓許多人敲碗等待的「追球日誌」也在今天正式公開，有貓王、F1賽車等20顆首次來台的國外造型球，加上由HELLO KITTY球領的國家台東隊，共有30多顆造型球將在鹿野高台陸續登場，請粉絲們拭目以待。

台東縣政府表示，今年來台的國外造型球包括吉祥物系列的日本「熊本熊」、「養樂多超人」，童話系列的美國「獨角獸」、巴西「巫婆」，動物系列的美國「老虎」、「樹懶」、英國「青蛙」，或是交通工具系列的巴西「F1賽車」、「飛機」，人物系列的巴西「耶穌」、美國「小丑」、搖滾樂之王「貓王」等，都是首次來台灣的造型球。

另外，台東國家隊的HELLO KITTY、喔熊、台北熊讚、福利熊及愛心球等台灣造型球全員到齊外，總共近30顆國內外造型球，部分造型球也將參與7月2日早上的開幕自由飛活動，想看多顆熱氣球齊飛的朋友絕對不可錯過。

交通及觀光發展處也透露，近兩年活動受疫情影響，首當其衝的就是各國熱氣球及飛行員來台的行程，去年也因此縮減了活動規模，今年為了不辜負球迷朋友的期待，也讓大家欣賞到不同以往的造型球，籌備期間不斷積極邀約各國造型球，終於確定邀請到約20顆首次登陸臺灣的造型球，每周都有新球登場，準備讓遊客大飽眼福。

球迷朋友可以看看喜歡的熱氣球有哪幾天上班，趕快依照追球日誌規畫屬於自己的熱氣球朝聖之旅，相關資訊請至2022台灣國際熱氣球嘉年華官網或FB粉絲專頁查詢。(http：／／balloontaiwan.taitung.gov.tw／)、官方FB粉絲專頁(https：／／www.facebook.com／balloontaiwan／)、官方Instagram：taiwanballoonfestival、官方LINE帳號(https：／／lin.ee／1ftcKtA)。