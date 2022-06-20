遭林男砸毀釣魚遊戲機台，螢幕碎成蜘蛛網狀。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

林男砸毀機台所持球棒。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市區遊藝場今日凌晨驚傳醉漢持球棒砸機台！60歲林姓男子酒後今日凌晨到遊藝場玩電子機台，疑花光所有代幣，心生不滿下拿球棒朝機台螢幕猛砸，造成螢幕嚴重碎裂，成蜘蛛網狀。店家見狀立即報警，警方接獲後趕往現場處理，見林男當時想快步離開，店家在後面追並連忙喊著林男砸毀機台，員警立即依毀損罪準現行犯逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦。

新興分局前金所員警20日凌晨3時40分接獲通報，稱六合二路上遊藝場有男子在跟店家起爭執，還手持球棒砸機台，員警火速到達現場，見林男正快步逃離遊藝店，店家在後面追著林男並同時向員警稱就是他，員警見狀立即依毀損罪準現行犯逮捕林男。

據了解，林男昨日晚間因心情鬱悶，在家喝了威士忌藉酒消愁，還是無法消除心中煩悶，便去遊藝場玩釣魚遊戲機台，由於玩機台一直輸，讓他花光身上所有代幣，一時情緒失控，才會砸毀螢幕泄憤。

機台損失部分，另通知遊藝場負責人到案說明，並製作筆錄。至於林男為甚麼會有球棒呢？林男表示球棒是家裡帶出來的，但因為喝醉酒，已經不太清楚為什麼要帶球棒出門。警方訊後依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

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