台北市民族西路上昨（19日）發生一起行車糾紛，一輛賓士車男駕駛疑似為了買水餃，違規臨停在公車格，後方的公車司機示警按壓2次喇叭，欲請賓士車移開，卻激怒賓士男痛罵，「叭三小啦」。不少網友看完影片相當憤怒，紛紛替公車司機抱不平。

有網友在臉書社團《爆料公社(官方粉專專屬)》19日發出一段15秒影片，事發地點位於北市民族西路、雙連捷運站附近，一輛白色賓士轎車疑似為了向路邊店家購買水餃，便將車輛違規停在公車車格中。

透過影片可見，公車司機示警按下2次喇叭，請求白色賓士讓位以便載客，但白賓士車駕駛卻理智瞬間斷線，衝上前向司機駕駛怒嗆「叭三小啦！蛤」，司機駕駛和氣表明自己需要載客，但賓士男仍繼續罵「叭三小」，才悻悻然離去。

原PO也解釋，他是公車當時乘客，事發當時司機按2次喇叭後，發現賓士男不為所動，遂向前駛繞過賓士男，但賓士男追上來叫囂，讓他直呼，「現在的人是怎麼了？買水餃臨停比較大？」

影片曝光後，許多網友都看傻了，替公車司機抱不平，「開個中古賓士就那麼秋，到底是誰給的勇氣呢？」、「直接檢舉了，國家會感謝你的付出」、「自從無法檢舉，整個台灣都是停車場了」、「沒素養的違規仔，人生只有錢真可憐」。