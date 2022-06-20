知名藝人兼主持人侯昌明口條清晰、個性勤奮陽光，很受婆婆媽媽喜愛，而他的成功多虧了老婆曾雅蘭扶持，夫妻倆婚後育有一雙子女，多年來夫妻為了更好的生活不斷拚事業，是圈內知名隱形億萬富豪，但忙碌也換來後遺症，曾雅蘭健康亮紅燈，被診斷出自律神經失調，還有許多病症，侯昌明為此心疼不已，帶著老婆到處尋求醫療協助。

曾雅蘭與老公侯昌明一同拚事業，除了上節目外，兩人還積極拓展副業，侯昌明曾透露，曾雅蘭自25歲與他結婚後無怨無悔付出，幫助忙碌的他照顧失智公公，還堅持要給他生兒子，且工作上對自己要求很高並親力親為，導致憂鬱症併發恐慌症，曾深夜癱坐陽台，讓侯昌明嚇出一身冷汗。

侯昌明透露， 夫妻倆經營了保養品、生技食品電商，為銷售產品不時在臉書開直播，但也讓曾雅蘭卻因此累出病來，她原本體質就容易長瘤，曾經陸續發現身上長了高達50顆瘤，也有腎結石、甲狀腺結節、子宮肌瘤、恐慌症等問題，近來還常常脹氣，嚴重時肚子會明顯脹大，為此求助肝膽腸胃科照了腸胃鏡，但檢查不出異狀，之後又做了更多檢查，友的得打顯影劑，才發現是自律神經失調的問題。

侯昌明心疼地陪伴老婆到處求醫，終於找出問題，但也透露每個醫生的建議不同，例如精神科醫師就因曾雅蘭喜歡喝咖啡，建議她可以喝沒關係，但肝膽腸胃科方面卻不建議她喝，覺得喝咖啡比較刺激，所以曾雅蘭得從各種醫囑中，找到屬於自己的平衡點。

侯昌明心疼表示，曾雅蘭過去太忙導致健康亮紅燈，一開始是因為壓力造成腸胃容易脹氣，後來在經過各項檢查後發現是自律神經的問題，醫生建議必須從生活作息、心情調整上開始做改變，「這是比較難的地方，但一定會越來越好的，謝謝大家的關心。」