為搶攻暑假住房商機，台南晶英酒店鎖定親子出遊，引進韓國育兒聖品「ARIBEBE」品牌，推出兩款三天兩夜住房專案，雙人成行15,398元起。「晶夏外宿趣」住房專案全家入住16坪小西門和洋套房，贈送幼兒園午睡必備「棉花糖睡袋」乙組或抗塵蟎「迷你動物安撫枕」兩個。另外泰迪熊主題房的「熊熊愛上你」專案，則贈超夯「棉花糖動物枕頭」，高回彈力的超細纖維棉花，締造頂級觸感讓大人小孩都適用。上述官網獨家住房專案搭配高鐵再享車票7折起優惠。

台灣品圖國際（PINJOY）獨家代理的韓國人氣母嬰品牌「ARIBEBE」，以童趣的產品設計、環保材質呵護孩子快樂健康成長，選用細膩親膚的天然原料，100%韓國手工打造值得信賴的嬰幼兒寢具。台南晶英酒店「晶夏外宿趣」專案精選輕柔蓬鬆「三件式棉花糖睡袋」，輕型厚實感的舒適睡墊、枕棉材質是極細抗菌羽絨、加上拉鍊可拆式設計，不論是假期結束邁入學齡幼童開學季或放假外宿露營玩耍，都能伴隨孩童安穩進入甜美夢鄉。另外也提供超可愛「迷你動物安撫枕」做選擇，把安撫玩偶與枕頭合而為一，透過頂級抗過敏布料，與枕上動物獨有特色表情，守護孩子的健康與心靈。

與精典泰迪（Classic Teddy）聯名、深受家庭旅客喜愛的「熊熊愛上你」住房專案，房間牆面佈滿異國風情療癒系泰迪熊圖騰，讓人忍不住四處尋找熊熊的足跡，除了既有九吋泰迪熊玩偶、夾腳拖鞋、艾草愛心熊皂、巴士餅乾鐵盒等「泰迪熊Hen愛禮」豐富贈品，期間限定，連住兩晚加碼贈送ARIBEBE「棉花糖動物枕頭」乙個，尺寸相當於一般市售枕頭，最大特色是枕套枕心皆可機洗，且五款超可愛枕頭成員包含兔子、恐龍、小熊、貓咪以及老虎等樣式，即刻預定指定專案，可帶回讓睡眠時間更加幸福的優質寢具。

台南晶英酒店「晶夏外宿趣」與「熊熊愛上你」官網限定住房專案，搭配寬敞舒適的16坪小西門套房，雙人成行，三天兩夜15,398元起。除多元住房專案外，位於飯店四樓的兒童俱樂部「小學堂」也是親子家庭入住必訪的館內設施，今年新增了「妙語偵探社」、「瘋狂科學家」、「動物疊疊樂」、「小吃大胃王」等多款寓教於樂的新天鵝堡桌遊，為賓客提供源自歐美的知性深度家庭娛樂活動，增添假期歡樂趣味。