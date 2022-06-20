今年4月1日清明連假期間，高雄東南水泥拆除工程導致高鐵、台鐵上百班次列車受影響，衝擊12萬名旅客，大批旅客被迫在台南高鐵站下車，連帶影響站區周邊道路嚴重壅塞，導致台南市政府出動大量人力在現場協助，衍生大量行政成本後，20日委託律師正式向東南水泥求償241萬餘元。

市府交通局指出，事發當下，市長黃偉哲即指示成立緊急應變小組，出動警察、交通、民政、社會等相關局處前往支援，並由副市長戴謙現場坐鎮指揮，工作同仁也留守到深夜高鐵恢復行駛，並確認旅客疏運完畢，備極辛勞。

期間，市府同仁除調度轄內遊覽車及客運公司9輛專車，協助雙鐵進行旅客接駁，同時還因高鐵台南站一夜之間湧入10餘萬名旅客，警方也調派警力進駐高鐵站周邊各主要道路疏導道路交通，以利接駁車進出順暢。

此外，民政局、社會局、區公所也都到現場關心、提供物資，市民服務熱線更在幕後加班解答民眾疑難，市府各局處總動員，衍生大量的行政成本。

市府表示，對於此一事故衍生的行政成本，以及造成市府的損失，已委任律師向東南水泥請求民事賠償241萬餘元，並要求東南水泥應負責到底，維護市府及市民權益。