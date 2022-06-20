【愛傳媒翁佳音專欄】老番好幾年、好幾年前就公開說屏東小琉球烏鬼洞，唉，一片廣大有數甲以上的「眾多」洞穴，居然被觀光旅遊成一小段很難容下百人的幾坪小洞，氣得老番當場拒絕進「洞」。後來聽說文化局又出錢請文史專家做計畫研究，好像也不甩老番的歷史學批評。

老番生性怕金錢限期研究計畫，怪不得別人，下午要上課先寫一段，免得有人背後罵老番光憑一支喙，胡類類。坦白說，從荷蘭文獻，與檔案的「文獻學」考訂，歷史學的研究者大抵已知未滅社之前的小琉球番社位於今天哪裡；此外，也知琉球原住民與本島原住民的族群、語言關係，進而可說明為何小琉球除「琉球」、「金獅島」名稱之外，還有「馬太嶼」與「Tugin」、「Eugiu」的怪名字。

當然，歷史學的歷史研究者還是會對前行輩學者觀點採取批判的接受，不是哪個大師說了算。日本時代的考古學家曾在小琉球考古，指出有如圖的烏鬼洞與番仔厝遺址。他們的番社遺址研究成果，奇怪，與荷蘭、清代文獻所述稍有差異。

作為一個歷史學的歷史研究者，當然會保持儆醒，不敢貿然視為確論。至少，從長期結構史的觀點來看，小琉球的原住民不是被滅絕或遷到本島來，故國已成廢墟，後來入侵漢人移民會叫廢墟廢社為「番仔厝」？不能寫太詳細囉，哈，老番終於知道智慧也是個價。

作者為中央研究院台灣史研究所副研究員，著有《解碼臺灣史1550-1720》

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