台灣有個都市傳說，甚至曾被外媒《BBC》撰文討論過，就是只要在電腦或機器上放綠色包裝的乖乖，就能讓設備「乖乖」避免出包，但近日有網友分享，因為在機台擺放乖乖，卻被高層拍照列為5S缺失，引發熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，6年前我在機台上放了乖乖，結果被拍照列為5S缺失(整理、整頓、清掃、清潔、素養)，原PO無奈表示，老闆不懂為什麼要把食物貼在機台上面，想問問各位勞工們，還有哪些老闆不懂這些傳說？

其他網友紛紛表示「這都市傳說都紅到國外了，老闆身為台灣人居然不懂？」、「護國神山都出過自己客制的乖乖了」、「我們是外商公司，主管們是真的不懂，但是解釋一下這是台灣的信仰，不會拿來吃，他們就都同意了」、「我也黏了一包在影印機上⋯從此一帆風順」、「以前機房放一整排，我親眼看到一包自己倒掉，然後該機台就開始警報…驚嚇過度」、「每年中元普渡全新竹一定買不到綠色乖乖」、「之前看到網路上有工程師放靠得住衛生棉」。

大家從小吃到大的老牌零食「乖乖」，不少科技業取其「乖一點」之意涵，都會在電腦機房擺上幾包，而且只能買「綠色」的，因為綠色代表系統正常即無需維修，而這樣特別的「習俗」就連晶圓代工龍頭台積電也不例外，2016年台積電旗下南科14A廠為了鼓舞辛勞付出的團隊，特別向乖乖公司訂製tsmc聯名綠色乖乖，希望機台「乖乖的別出包」。