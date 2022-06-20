環隆科技(2413)今天股東會完成董事改選，環科前5月合併營收為17.45億元，年增1.44%，環科表示，目前看起來，6月與5月差不多，如果料不缺，今年是不錯的一年，絕對會比去年好。

環隆科技今天召開股東會，環科主要產品為變壓器及電源供應器，近幾年公司持續深化車用、工業及網通等立基型產品技術，並逐步擴大產品應用領域，其中車用產品部分，環科除原有轎車後向雷達(SRR)持續供應給台灣日系車廠，近期也取得另一家日本品牌車廠之廠規驗證，預計於2022年第3季逐步出貨到東南亞市場；前向雷達(LRR)已通過ARTC驗證的驗證，偵測距離可達230公尺，精確度符合ISO15623的規範；機車部分也已通過國產機車品牌商測試，2022年已陸續上架供其車主選配，至於自行車部分，環科與美國知名自行車品牌合作開發單車用BSD雷達，與客戶洽談訂單中。

環科第1季稅後盈餘為2830萬元，年增1.88倍，每股盈餘為0.22元，累計前5月合併營收為17.45億元，年增1.44%；環科表示，目前看起來，6月與5月差不多，如果料不缺，今年是不錯的一年，絕對會比去年好。

環科今天股東會除通過110年財報，也完成董事改選，新任董事為歐正明、楊尚儒、許光純、招讚投資公司/法人董事、招讚投資公司代表人歐仁傑、源榮投資公司法人董事、源榮投資公司代表人歐慈惠；新任獨立董事為吳德銓、吳輝煌、鄒炎崇、柯興樹。