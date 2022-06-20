「花錢無罪，敗家有理」現代人普遍壓力大，而購物無非是一個紓壓方式。有些人看到想要的東西就會毫無顧慮的買下來，不會去思考自己是否有能力負擔，所以手頭上的錢越來越少。相反地，有些人無論再怎麼敗家，錢錢似乎都不會減少，甚至家裡還越來越「好野」，讓我們來看看有那些星座上榜吧！

TOP3水瓶座

什麼怪東西我都想買。(圖/翻攝自觸mii)

水瓶座已經不是花錢如流水了，他們應該是洪水，幾乎看到想要的都會入手。水瓶座就是上述那種有多少錢就會花多少錢的星座，就算沒錢了也會籌出錢來敗家。偏偏水瓶座像是被財神眷顧一樣，他們只要窮到谷底就會逼自己爬起來賺錢（好讓自己繼續花錢）進而蛻變成更好的人，可以說是非常勵志。

TOP2獅子座

不是我跟著錢，是錢都會跟著我。(圖/翻攝自觸mii)

獅子座做什麼事都會霸氣外露，喜歡逞威風的他們不會去計較一些蠅頭小利，覺得錢就是要拿來花的。追求生活質感的獅子座不管戶頭有錢沒錢，都會購買高單價好品質的東西，哪怕買來只是放在家裡放著也開心。獅子座最討厭小氣、愛計較的人，他們覺得與其計較這些，不如拿這時間去賺更多錢。而且獅子座彷彿天生被財神爺眷顧，所以看到他們出手闊綽也不用替他們擔心，他們戶頭裡的錢可能比你還多呢！

TOP1射手座

外表看似享樂主義，但其實隨時在留意賺錢機會。(圖/翻攝自觸mii)

射手座看到有趣的都想買一下，現在流行什麼就手滑什麼，一看到想要的、特別的東西，不論費盡多少苦也都要買到手。「活在當下、及時行樂」的射手座不會因為工作壓力大敗家，或是沒有工作壓力就少敗家，他們想花就花。但射手座比別人更懂得掌握賺錢的商機，所以他們雖然口袋常空空，卻很少缺錢花。

以上3個星座彷彿有與生俱來就的花錢命，消費的越多，反而越能給家裡帶來很旺的財運，讓人不禁感到羨慕。但要提醒大家，花錢還是要有節制，不論財神多麼眷顧你都要有分寸，以免一失足成千古恨。