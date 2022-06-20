珠寶不僅是珠寶，珠寶是一種美學藝術，是高技術的結晶，也是投資理財的工具。最近CHAUMET與巴黎高等美術學院 (Beaux-Arts de Paris)合作舉辦「植藝萬千」藝術展 (Botanical–Observing Beauty)，從名畫和珠寶一窺植物之美。
藝術家透過藝術頌讚大自然之美，成為人類珍貴遺產與無價之寶， CHAUMET珠寶也是一樣，為此CHAUMET與巴黎高等美術學院合作，為植物之美為主題，蒐羅莫內（Monet)、馬奈（Manet)、柯比意 (Le Corbusier)、梅普爾索普 (Robert Mapplethorpe)等藝術大師以植物為靈感創作的作品，頌讚自然之美。
CHAUMET也從歷年來的珠寶作品當中挑選100件以植物為靈感創作的珠寶，以世家傳承栩栩如生的工藝手法，重現所有植物細節，延續 CHAUMET自然主義的精神，傳頌植物的永恆之美，並與藝術大師的曠世作品相呼應，見證人類藝術史寓意深遠且匠心獨具的多元創作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。