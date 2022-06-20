珠寶不僅是珠寶，珠寶是一種美學藝術，是高技術的結晶，也是投資理財的工具。最近CHAUMET與巴黎高等美術學院 (Beaux-Arts de Paris)合作舉辦「植藝萬千」藝術展 (Botanical–Observing Beauty)，從名畫和珠寶一窺植物之美。

CHAUMET康乃馨鑽石胸針。（CHAUMET提供）

藝術家透過藝術頌讚大自然之美，成為人類珍貴遺產與無價之寶， CHAUMET珠寶也是一樣，為此CHAUMET與巴黎高等美術學院合作，為植物之美為主題，蒐羅莫內（Monet)、馬奈（Manet)、柯比意 (Le Corbusier)、梅普爾索普 (Robert Mapplethorpe)等藝術大師以植物為靈感創作的作品，頌讚自然之美。

Gustave Caillebotte於- 1893年創作菊花畫作。（CHAUMET提供）

CHAUMET也從歷年來的珠寶作品當中挑選100件以植物為靈感創作的珠寶，以世家傳承栩栩如生的工藝手法，重現所有植物細節，延續 CHAUMET自然主義的精神，傳頌植物的永恆之美，並與藝術大師的曠世作品相呼應，見證人類藝術史寓意深遠且匠心獨具的多元創作。