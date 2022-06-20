南韓電視台近期推出戀愛實境秀《伊甸園：本能的後裔們》，並堪稱尺度突破《單身即地獄》令觀眾相當期待，並在網路上掀起話題。但隨著知名度持續攀升，在節目中備受矚目的男嘉賓梁昊錫（양호석），近日也被人挖出過去曾有暴力傾向，不僅曾動粗嚴重打傷花式滑冰選手，事後也沒有一句道歉，引起觀眾的反彈。

在《伊甸園：本能的後裔們》中參與演出的男嘉賓梁昊錫，因熱愛健身擁有 魁梧精壯的好身材，使他一登場就吸引眾人的眼光，成為節目中討論度最高的嘉賓之一，在近日公開的節目預告中，他更因緊貼著女嘉賓磨蹭打排球，令觀眾看的血脈噴張，人氣跟著水漲船高，但他也因此被人挖出黑歷史。

有網友發現梁昊錫在2019年時，曾與前花式滑冰車姓選手在酒館裡起衝突，當時梁昊錫在一怒之下出拳攻擊對方，造成車姓選手臉部嚴重浮腫、多處瘀青，公開的照片嚇壞不少人，之後甚至花了近6周的時間才完全恢復，令不少人相當驚訝。但梁昊錫卻在這過程中卻沒有半句道歉，因此遭車姓選手以「傷害罪」提告， 最後被判處6個月的有期徒刑、緩刑2年。

但沒想到此事件才過沒多久，梁昊錫2020年又在清潭洞某間夜店與人起衝突，最後遭檢方以雙方暴力的罪行立案調查，他因此負面新聞纏身，相關新聞在近日於網路上流傳。使不少觀眾看到後都相當憤怒，紛紛向電視台提出「下車請求」要他退出節目；對此，梁昊錫則是在IG上簡短回應，表示「這3年期間我反省了很多，對於我過去的批評，我都虛心接受」還是無法平復觀眾的不滿。