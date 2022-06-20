一名女網友表示，父親收租其中一間房間，環境被男性租客弄得髒亂不堪、臭氣沖天，房間內隨處可見貓屎、貓砂等穢物，整個房間宛如垃圾場，她說當初有明文規定不能飼養寵物，但租客還是偷養，弄得一團糟後還落跑，髒亂的環境令她崩潰喊「我差點臭死在屋子裡」，貼文曝光，網友也傻了，大嘆「房客真的要慎選耶」。

原PO昨（19）日於臉書社團《爆廢公社》指出，父親把一間閒置的空屋用來收租，其中一間房間被其他房客投訴常飄出惡臭，沒想到當她打開房門，被氣味薰得無法呼吸，進門想打開窗戶透氣，發現整個陽台都是貓屎，令她崩潰喊「我差點臭死在屋子裡」。

原PO表示，父親出租時有嚴明規定禁止養寵物，但租客卻還是私自偷養，結果把整間房搞得亂七八糟、臭氣熏天後，連人帶貓跑了，原PO也透露，租客是一名男性上班族，頭髮出油的程度到可以煎蛋。

浴室布滿黃泥。（圖／翻攝自爆廢公社）

根據她分享的照片來看，地上布滿瓶瓶罐罐，浴室宛如被穢物炸過般，黃泥炸滿浴室，貓砂、貓屎等散落在房間各角落，不少網友看到照片後也嚇傻，「這怎麼有辦法住，佩服」、「找人清潔，要花不少耶」、「這是什麼樣的人才會住的房子啊」、「剛吃飽，看到這個會想吐」、「房客真的要慎選耶」、「這不是亂，是髒耶」。