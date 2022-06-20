大陸國防部昨（19日）晚間發布消息指出，昨晚在境內進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，試驗達到了預期目的。並強調這一試驗是防禦性的，不針對任何國家。

這並不是大陸國防部第一次公開宣布進行陸基中段反導攔截技術試驗，在此之前，大陸國防部曾先後四次公開宣布進行了陸基中段反導攔截技術試驗，最早的一次為2010年1月11日，最近的一次為2018年2月6日，試驗均達到預期目的。

對此，中共中央紀委國家監委網站刊文指出，中段反導攔截系統一般用於攔截中遠端乃至洲際彈道導彈，並在來襲導彈的中段飛行過程中對其實施攔截。軍事專家宋忠平表示，中國陸基反導攔截技術越來越成熟，已具有實際攔截能力和戰鬥力。

路透報導指出，作為大陸國家主席習近平監督的現代化計畫的一部分，中國一直在加大對各種導彈的研究，從可以摧毀太空衛星的導彈到先進的核彈道導彈。同時，中國及俄羅斯一再表示反對美國在韓國部署薩德反導系統。中國指稱，該設備強大的雷達可以穿透其領土。中俄還舉行了模擬反導演習。